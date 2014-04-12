В Днепропетровской области Добкина забросали яйцами

В Павлограде (Днепропетровская обл.) в субботу активисты местного майдана не пускали избирателей на встречу с кандидатом в президенты Украины от Партии регионов Михаилом Добкиным.

Более полусотни активистов выставили пикет у здания и не пропустили около полутора сотни людей в ДК ”Машиностроителей”.

Однако, сам Добкин и еще около 200 человек прошли в зал через черный ход.

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Активисты начали кидать яйца в Добкина и сопровождающих его членов Партии регионов. В частности, несколько яиц попало в Александра Вилкула.

Также в субботу активисты ВО «Свобода» пикетировали здание Аэрокосмического центра в Днепропетровске, где Добкин должен был провести свою следующую встречу, однако кандидат на встречу с избирателями не приехал.

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Разозленные активисты закидали яйцами ожидавших Добкина депутата Ивана Ступака, председателя Днепропетровского облсовета Евгения Удода и стоявших рядом с ними людей.