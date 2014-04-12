От выбора направления интеграции Украины зависит судьба ЕС - Ющенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал бывший президент Украины Виктор Ющенко во время презентации своих мемуаров не «Негосударственные тайны» в Киеве

«Мне кажется, что сегодня Украина действительно играет ключевую геополитическую миссию, и когда кто-то из европейцев говорит, что сегодня столицей Европейского Союза является Киев, - они не далеки от истины», - сказал экс-президент.

По мнению Ющенко, сегодня большинство европейских политиков уже поняли геополитическую миссию Украины. Он заметил, что все время говорит европейским должностным лицам, что украинский вопрос является сегодня важнейшим для ЕС.

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«На первом месте - украинский вопрос, и он будет стоять еще не год и не два. Где будет Украина через три, пять лет: она укрепит московскую самодержавную азиатскую политику - где есть пятая колонна в Украине, которая готова пойти на всё, есть замаскированные политики, которые пойдут по этому пути; или мы пойдем по пути европейской, прозрачной, демократической политики», - подчеркнул Ющенко.

Он выразил убеждение, что именно от этого выбора будет зависеть будущее Европейского Союза.

«Поэтому я советовал бы украинским политикам обладать очень сильной амбицией и ясными установками по украинскому вопросу в Европе, мы сегодня можем донести многое из того, чего не удавалось за предыдущие 22 года сделать», - отметил Ющенко.

Он считает, что если бы в 2008 году европейские страны имели такую позицию относительно Украины, как сегодня, а не шли на уступки России, ситуация была бы совершенно другой.

Кроме того, Ющенко выразил мнение, что если бы весной 2008 года Украина получила четкие перспективы членства в НАТО (План действий относительно членства) на Бухарестском саммите, не было бы многих событий, в том числе и войны в Грузии, прекращения поставок газа в 2009 году, а также последних событий в Украине.

Ющенко рассказал, что в своих мемуарах много внимания уделил этим событиям.

Кроме того, он заметил, что сегодня в любом случае нельзя соглашаться на федерализацию, поскольку соответствующая норма в украинской Конституции зафиксирует процесс легитимного дробления и выхода части областей из состава Украины. Ющенко выразил мнение, что для президента РФ Владимира Путина это сверхважный вопрос, поскольку без Украины или хотя бы ее части, невозможно реализовать его мечту о неоимперии наподобие СССР.

«Я убежден, что для востока Украины путинский план федерализации - это омега того проекта, который начался в Крыму. Для того, чтобы создать восточный анклав, поставить марионеточное правительство, как в Южной Осетии, Приднестровье - нужно разрушить восточную часть Украины фактором федерализма, тогда появляется почва говорить, что половина областей – 12 - как мечтают в Кремле - отойдут если не к России, то, по крайней мере, от Украины», - считает Ющенко.

В то же время он прогнозирует что этот сценарий не будет реализован.

Кроме того, Ющенко уверен, что Украина не потеряет Крым.

«Чтобы ни на минуту в нашем сердце не закрадывалось сомнения или ощущения того, что мы потеряли Крым - мы его никогда не потеряем, но нужно понимать, что одноходовки вернуть Крым нет», - сказал Ющенко.

«Я убежден, что мы этот испытание целостности, национального единства выдержим, и мне почему-то кажется, что мы станем сильнее после этого урока», - сказал он.