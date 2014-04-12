Кабмин сокращает штат чиновников и ликвидирует ДУСю

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр Кабинета министров Остап Семерак.

"Подписал приказ о сокращении Секретариата КМУ на 10%. Правительство сокращает расходы на содержание чиновников", - заявил Семерак.

Также он сообщил о распродаже автопарка Кабинета министров. Автомобили будут выставлены на публичные и открытые торги. Принимать участие в аукционе смогут все желающие.

"Мы начали процедуру продажи автомобилей. Список машин, которые мы продадим на аукционе разместим на сайте КМУ в понедельник. Призываю всех желающих принять участие в большой распродаже", - сообщил Остап Семерак.

Также он сообщил, что на этой неделе на выполнение поручения Премьер-министра Украины министр провел совещание по вопросам ликвидации ДУС (Государственного управления делами) и продажи на аукционе имущества, которое не является необходимым для обеспечения работы Президента".