Юристы не видят улучшений в судебной системе после смены власти

«Изменений в судебной системе, по сравнению с тем, что было при предыдущей власти, я не заметил», - заявил адвокат Юлии Тимошенко и Валерия Иващенко Борис Нечипоренко.

«Хотя некоторые судьи, которые участвовали в рассмотрении резонансных дел (например, дела Иващенко) стали «шёлковыми», хоть к ране прикладывай. Только что судьи Печерского суда, в том же составе, который судил Иващенко ранее, освободили его от уголовной ответственности в связи с декриминализацией статей и признали не имеющим судимости», - добавил он.

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По его мнению судебную систему необходимо менять: «Для начала – выгнать из нее всех судей, которые принимали участие в политических репрессиях. А таких не мало. А потом проводить люстрацию».

В качестве системы, заставляющей судей принимать правомерные решения, Борис Нечипоренко приводит пример США: « Там, если судья принял три неправосудных решения – его выгоняют из судей. Было бы неплохо, чтобы люди, вынося решения, знали, что возможно возмездие», - отметил он.

Адвокат Ростислав Кравец, старший партнер компании «Кравец и партнеры», и вовсе считает, что ситуация в судебной системе стала хуже, чем была при предыдущей власти. «Судьи перестали вообще обдумывать решения. Судьи, вместо того, чтобы придерживаться норм законодательства, выносят решения, которые, на их взгляд, не будут отменены в апелляционной инстанции. Не вдумываясь в смысл того, что они делают. Если раньше хотя бы пытались изучить дело, то сейчас пытаются побыстрее закончить рассмотрение, не изучая его», - заявил адвокат.

По его словам, сегодня судьи точно так же зависимы, как и ранее. «Система же не изменилась», - констатирует Ростислав Кравец.

Того же мнения и глава адвокатской группы «Солодко и партнеры» Евгений Солодко. «Изменений в системе я не вижу», - заявил он.

«Вот вам один из сегодняшних примеров. Дело Дениса Бугая – яркое подтверждение тому, что судебная система работает не на основании закона, а на основании целесообразности. Разве нормальная ситуация, когда в суде ночью находится председатель суда и еще несколько судей? Когда судебное заседание ведется до двух часов ночи? О каком, вообще, правосудии это говорит? При этом человек, в отношении которого должно быть принято решение, находится без сознания. Это лишь один из примеров, ярких примеров, но ровно такие же вещи я наблюдал в делах по майдановцам несколько месяцев назад. Ничего не изменилось»

При этом, юрист так же отметил, что «отдельные судьи, возможно, почувствовали себя свободнее». «Но в системе – я не вижу изменений», - констатировал Евгений Солодко.

«Я считаю, что нужно поменять весь судейский корпус. Кто бы что ни говорил о том, что это невозможно. Не только руководителей судов. Создать люстрационный комитет, и пусть каждый из судей либо проходит люстрацию, либо пишет заявление об увольнении. А люстрационный комитет пусть очень пристально разбирает его дела. Прошел люстрацию – остался в системе, не прошел – извини», - резюмировал адвокат.