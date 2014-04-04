Суд признал несудимым экс-министра обороны Иващенко
Печерский районный суд Киева освободил бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.
Об этом УНИАН сообщил адвокат Иващенко Борис Нечипоренко.
“Сегодня Печерский суд в составе той самой “знаменитой” коллегии Вовка, Царевич и Карабаня, которые осудили Иващенко до 5 лет лишения свободы, освободил его от уголовной ответственности и признал несудимым, удовлетворив таким образом мое соответствующее ходатайство”, - сказал Нечипоренко.
Читайте такжеАпелляционный суд Киева рассматривает жалобы на приговор бывшему и. о. министра обороны ИващенкоПо словам адвоката, суд сегодня огласил лишь резолютивную часть решения.
Справка УНИАН. В августе 2010 года Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти при реализации имущества Феодосийского судомеханического завода».
В апреле 2012 года Печерский райсуд Киева признал его виновным, приговорив к пяти годам лишения свободы. В августе того же года Апелляционный суд столицы смягчил приговор, заменив реальный срок условным.
В феврале 2013 года стало известно, что Иващенко уехал за границу и получил статус политического беженца в Дании.