Суд признал несудимым экс-министра обороны Иващенко

Об этом УНИАН сообщил адвокат Иващенко Борис Нечипоренко.

“Сегодня Печерский суд в составе той самой “знаменитой” коллегии Вовка, Царевич и Карабаня, которые осудили Иващенко до 5 лет лишения свободы, освободил его от уголовной ответственности и признал несудимым, удовлетворив таким образом мое соответствующее ходатайство”, - сказал Нечипоренко.

Читайте такжеАпелляционный суд Киева рассматривает жалобы на приговор бывшему и. о. министра обороны ИващенкоПо словам адвоката, суд сегодня огласил лишь резолютивную часть решения.

Справка УНИАН. В августе 2010 года Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти при реализации имущества Феодосийского судомеханического завода».

В апреле 2012 года Печерский райсуд Киева признал его виновным, приговорив к пяти годам лишения свободы. В августе того же года Апелляционный суд столицы смягчил приговор, заменив реальный срок условным.

В феврале 2013 года стало известно, что Иващенко уехал за границу и получил статус политического беженца в Дании.