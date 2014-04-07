Завтра в Луганске планируют пикетировать облсовет

На митинге у захваченного сепаратистами здания управления СБУ заявили о готовящемся пикете у областного совета. Об этом сообщает «Восточный вариант».

В частности, завтра утром, 8 апреля, у здания Луганского областного совета планируется акция протеста. Митингующие называют депутатов облсовета «трусами» и заявляют, что те от них не спрячутся (как известно, сегодня ОГА и облсовет не работали из-за возможного штурма – ред.).

Читайте такжеЛяшко утверждает, что в Луганске сепаратисты захватили 300 автоматов и 100 пистолетов

«Мы их заставим работать, а если нет — то выберем новых „народных" депутатов, которые будут прислушиваться к воле народа», — сказали на митинге.

Активисты возмущены, что в регионе состоялся референдум о федерализации, но местная власть никаких действий по этому поводу не предпринимает.