Неизвестные штурмовали ТРК в Донецке. Стреляли из автоматов

13:29, 07 апреля 2014
Политика
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На выстрелы вышла охрана - сотрудники милиции подразделения специального назначения в полном снаряжении.

ТРК

В Донецке неизвестные обстреляли здание областной государственной телерадиокомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам одного из работников телекомпании, к их проходной подъехали два автомобиля, из которого вышли люди и открыли стрельбу из автомата.

На выстрелы вышла охрана - сотрудники милиции подразделения специального назначения в полном снаряжении.

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Вскоре, «буквально в течение нескольких минут», неизвестные опять сели в автомобили и уехали.

Руководство гостелерадиокомпании предложило своим работникам, не занятым в жизнеобеспечении компании, покинуть здание, и они были выведены.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

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6 апреля по факту захвата ОГА донецкие правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля около 03.30 ночи группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в здание облуправления СБУ и, не выдвигая четких требований, заняла помещение.

По факту захвата помещения СБУ начато уголовное производство по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки).

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