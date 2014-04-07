Сепаратисты в Харьковской ОГА ждут подкрепление из Донецка и Луганска
01:12, 07 апреля 2014Политика
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Активисты Украинского Восточного Блока и представители других пророссийских движений полностью контролируют здание
Харьковские сепаратисты ждут подкрепление из Донецка и Луганска / Владимир Чистилин
Об этом пишет журналист Слава Мавричев в своем Facebook.
Он сообщает, что внутри не менее 200 мужчин в масках и касках. Они говорят, что главная задача – выстоять сутки. Ждут подкрепление из Донецка, Луганска "и не только".
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Активисты организовывают охрану, подвозят воду и продукты. Считают, что 7 апреля милиция перейдет на их сторону.
Губернатора и его подчиненных они не собираются пускать в здание, киевскую власть не признают.
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