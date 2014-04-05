Польский диссидент советует Украине набраться терпения и подождать два-три года

Об этом он сказал во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии, сообщает Радио Свобода.

«Я был очень счастлив, когда ваш Турчинов сказал нет, вето. Это сигнал для Европы, что в Киеве в правительстве есть демократы, которые понимают, что такое современная Европа. Мы в Польше очень боялись, если в Силезии будут двуязычные надписи: на польском и немецком, - но ничего не случилось. Есть польские и немецкие», - уверяет он.

Украинцам он пожелал терпения и внимательности к новым политикам.

«Надо смотреть политикам на руки и не голосовать эмоциями, а разумом. Мы думали, что если будут свободные выборы, все будет хорошо. Нет. Во-первых, мы видим конфликты нового типа, и вы тоже это увидите. Однако надо понимать, что нужно, чтобы были настоящие институты - парламент, независимые суды, юстиция.", - рассказал польский политик.

Читайте такжеУкраина готовится к возможного отключения Россией газаТакже Михник похвалил Арсения Яценюка за слова о правительстве самоубийц.

Надо много терпения, нужно подождать два-три года. Мне очень понравилось, когда ваш премьер-министр сказал, что это правительство самоубийц, но это надо делать. То же самое было в Польше, я это прекрасно помню. Нам говорили, что мы воры, карьеристы, но мы сделали то, что последние 25 лет стали лучшими годами за все века нашей истории», - сказал он.

Несчастьем 20 века Адам Михник называет моноэтничность и одноязычие стран, а то, что произошло в Киеве на Майдане, - самым важным уроком для всей Европы и мира.