Луценко защитит пикетирующих

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что милиция проведет расследование, имели ли место факты нарушения российскими военнослужащими прав и свобод активистов "Студенческого братства" во время сегодняшнего пикетирования последними штаба ЧФ РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая сегодня в Севастополе на вопрос журналистов, будет ли проводиться расследование сегодняшнего инцидента возле дома штаба ЧФ РФ, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “Конечно, будет, но я это расцениваю как хулиганство, оно не является уголовным преступлением. На самом деле, единственное, что милиция должна - обеспечить право пикетирующих на этот пикет. Если были хулиганские проявления с какой-либо стороны, они будут привлечены, допрошены. Очевидно, им будут выписаны административные штрафы, больше украинское законодательство не предусматривает ответственности”.

“С другой стороны, - продолжил министр, - я могу сказать лишь об одном: считаю, что милиция должна не только бороться с преступниками, но и обеспечивать права и свободы граждан. В этом смысле “Студенческое братство”, “Севастополь-Крым-Россия”, любые другие организации имеют право на мирные пикетирования, не блокируя движения транспорта или работы государственных предприятий. Если все эти условия будут обеспечены, то, конечно, милиция будет обеспечивать их права и свободы, определенные Конституцией”.

Как сообщал УНИАН, сегодня военнослужащие ЧФ РФ порвали плакаты и разрушили палатки Всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство”, которое утром пикетирует дом штаба Черноморского флота России с требованием не нарушать Конституцию Украины.

Кроме того, по словам руководителя организации Олега ЯЦЕНКО, местный житель с символикой “Русского блока” совершил надругательство над государственным флагом Украины. Как утверждает лидер "Студенческого братства", представители милиции задержали его и отвезли в отделение.

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