СБУ вернула документацию, которую прежнее руководство вывезло в Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такжеСБУ: 26 работников ФСБ РФ принимали участие в массовых убийствах на Майдане По его словам, важно узнать, кто и зачем отдавал приказ на перевозку секретных документов.