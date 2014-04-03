СБУ вернула документацию, которую прежнее руководство вывезло в Крым
13:42, 03 апреля 2014Политика
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Бывшее руководство СБУ перевезло в Симферополь секретную документацию, в том числе об агентурной деятельности, но эти документы в результате проведения спецоперации удалось вернуть в Киев.
Прежнее руководство вывезло документацию в Крым
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
Читайте такжеСБУ: 26 работников ФСБ РФ принимали участие в массовых убийствах на Майдане По его словам, важно узнать, кто и зачем отдавал приказ на перевозку секретных документов.
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