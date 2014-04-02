Украина не просит членство в НАТО, а изучает варианты коллективной обороны - Дещица

Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил в Брюсселе после заседания Комиссии Украина - НАТО, передает Радио Свобода.

«Нет, мы не просим членства в НАТО. Мы обсуждаем интенсивный диалог в рамках особого партнерства. Мы на данный момент не имеем правовой основы подать заявку на членство в НАТО. Украинское законодательство не предусматривает это как приоритет нынешнего правительства. Но мы также изучаем все варианты коллективной обороны Украины», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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Дещица также объявил о планах обращения в международные суды из-за аннексии Россией Крыма и выразил надежду, что «с международной поддержкой мы сможем вернуть Крым в состав Украины».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины подтвердил, что украинская сторона предоставила НАТО список военной техники, в которой нуждается для защиты своих границ от агрессии извне.

Североатлантический совет сегодня в Брюсселе принял решение о поддержке Украины в военной реформе, а также заявила, что НАТО отказывается от военного и гражданского сотрудничества с Россией.