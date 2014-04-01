Милиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на Крещатике

Как сообщили УНИАН в МВД Украины, в отношении задержанного проводятся следственные действия. По требованию киевлян, напуганных стрельбой, милиция заблокировала гостиницу “Днепр”. По свидетельствам очевидцев, там находились несколько десятков вооруженных автоматическим оружием неизвестных лиц.

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В милиции уверили, что повторения таких террористических действий в дальнейшем не допустят.

Как напомнили в МВД, 31 марта в 19.56 по спецлинии 102 в дежурную часть Шевченковского райуправления столичной милиции поступило сообщение о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов возле ресторана в центре города. Есть пострадавшие. На место вызова немедленно прибыли следственно-оперативная группа, руководство столичной милиции и представители общественности. Правоохранители установили, что один из посетителей заведения вышел во двор и спустя некоторое время начал стрелять. В результате этого три человека были ранены. Потерпевших доставили в одну из больниц. По словам врачей, у мужчин диагностированы огнестрельные ранения грудной клетки, поясницы и голени. Также установлено, что потерпевшие – жители Киева, Киевской области и Крыма, 1958, 1995, 1990 года рождения соответственно. Один из раненых является бойцом третьей сотни Самообороны Майдана, он в очень тяжелом состоянии.

Как известно, глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельбу возле «Мафии», по свидетельствам очевидцев, открыл «некий Орест из «Правого сектора».