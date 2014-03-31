Лидер крымских татар Джемилев выступит на Совете Безопасности ООН
08:40, 31 марта 2014Политика
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31 марта 2014 лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выступит на заседании Совета Безопасности ООН.
Мустафа Джемилев
Об этом сообщили в пресс-службе Междлиса.
Ранее Мустафа Джемилев сообщил, что крымские татары хотят провести референдум, по результатам которого будут определяться относительно дальнейших действий в Крыму.
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Джемилев также заявлял, что татарам в Крыму угрожают выселением, а «по улицам разгуливают те банды, которые называют себя казаками, самообороной ... Они ведут наглые разговоры, мол, опять будем выселять татар».
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