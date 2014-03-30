Посольства США в нескольких странах провели флешмобы за единую Украину

После заверения Барака Обамы в Брюсселе относительно поддержки Украины, в интернете появился хэштег #UnitedForUkraine, сообщает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

“США и Европа сейчас едины в поддержке Украины, в том числе в необходимости экономической помощи и в их усилиях изоляции России за ее вмешательство в Крым”, - сказал 26 марта в Брюсселе Барак Обама.

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К сетевой акции присоединились работники Посольства США в Молдове. Они призвали отправлять фотографии, свидетельствующие о поддержке Украины.

К кампании #UnitedForUkraine присоединились и сотрудники Посольства США в Польше.