Кличко идет в мэры Киева
12:38, 29 марта 2014Политика
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Кличко принял решение баллотироваться в мэры Киева
Кличко хочет сделать Киев настоящей европейской столицей / REUTERS
Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко будет баллотироваться в мэры Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на съезде партии «УДАР» в Киеве.
«Я принял взвешенное решение - баллотироваться на должность мэра Киева», - сказал Кличко.
По его словам, он хочет сделать Киев настоящей европейской столицей, поскольку все реформы в Украине начинаются именно с Киева.
«Все реформы, все начинания начинаются в стране со столицы», - отметил Кличко.
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