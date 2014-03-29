Кличко идет в мэры Киева

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко будет баллотироваться в мэры Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на съезде партии «УДАР» в Киеве.

«Я принял взвешенное решение - баллотироваться на должность мэра Киева», - сказал Кличко.

По его словам, он хочет сделать Киев настоящей европейской столицей, поскольку все реформы в Украине начинаются именно с Киева.

«Все реформы, все начинания начинаются в стране со столицы», - отметил Кличко.