Кличко идет в мэры Киева

12:38, 29 марта 2014
Политика
0 0
обновлено

Кличко принял решение баллотироваться в мэры Киева

Кличко хочет сделать Киев настоящей европейской столицей / REUTERS

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко будет баллотироваться в мэры Киева. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на съезде партии «УДАР» в Киеве.

«Я принял взвешенное решение - баллотироваться на должность мэра Киева», - сказал Кличко.

По его словам, он хочет сделать Киев настоящей европейской столицей, поскольку все реформы в Украине начинаются именно с Киева. 

«Все реформы, все начинания начинаются в стране со столицы», - отметил Кличко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter