Украинская армия будет получать помощь от партий и политиков

В частности сегодня партийцы Европейской партии доставили в одну из воинских частей дизельное топливо, которое будет использоваться военнослужащими для тренировок в управлении боевой техникой.

«В вопросе недофинансирование вооруженных сил Украины есть и обратная положительная сторона. Это послужило толчком к самоорганизации украинцев и они начали массово помогать армии: кто деньгами, кто продуктами питания - всем тем, в чем сегодня нуждаются военнослужащие, чтобы быть готовыми защищать Украину», - сказал во время визита в военную часть член Европейской партии Украины Виктор Василюк. - «Наши партийцы решили сегодня завезти дизельное топливо, чтобы военнослужащие могли тренироваться в управлении боевой техникой. Ранее мы ежедневно привозили машину дров для отопления палаток».

В свою очередь командир батальона Пальваль Александр выразил слова благодарности за системную помощь военнослужащим со стороны Европейской партии и заверил в готовности подчиненного ему подразделения к обороне страны.