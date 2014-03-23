В Одессе увековечили "жертву националистов" Говорухина в виде скорпиона

Как передает корреспондент УНИАН, 15 автомобилей с флагами Украины и штандартами Одессы, взяв старт от памятника Дюку (Приморский бульвар), приехали к киностудии, расположенной на Французском бульваре. Активисты привезли с собой сделанную из твердого пластика доску, шириной примерно 1,5 и высотой 2 метра. На ней изображен Говорухин в виде скорпиона с головой человека и трубкой.

Как пояснила пресс-секретарь «Евромайдана-Одесса» Алена Балаба, Говорухин является одним из подписантов - российских деятелей культуры, которые выступили в поддержку действий президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

Читайте такжеРоссийская актриса поддержала военные действия в Крыму, потому что "война - это страшно"«Говорухин заявил:«20 лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал». Вот мы и решили увековечить его память, перечислив его знаменитые фильмы, снятые в Одессе, как он утверждает, под «националистическим гнетом», - сказала Балаба.

На доске написана фраза, озвученная пресс-секретарем, и перечислены киноленты, снятые Говорухиным в Одессе с 1967-го по 1987 год: «Вертикаль», «День ангела», «Белый взрыв», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Контрабанда», «Ветер надежды», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят».

На доске написано высказывание Говорухина: «Путин обязан своей победе рабской психологии народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует». Это режиссер сказал в 2000 году, после того, как баллотировался в президенты РФ ( набрал 0,44 % голосов).

Балаба добавила, что затем участники автопробега поехали на автозаправку «Лукойл», где расклеили листовки : «Не покупай российского».

Справка УНИАН. Станислав Говорухин родился в 1936 году в России. В 1967-1987 гг работал на Одесской киностудии. В 1986 году получил звание Заслуженный деятель искусств Украинской ССР, с 1987-го режиссер киноконцерна «Мосфильм».

В 1988 году принимал участие в организации международного фестиваля жанрового кино «Золотой Дюк » в Одессе.

Депутат Госдумы РФ I-VI созывов.

В 2005 году подписал в числе 50 других представителей общественности письмо , в котором осуждались попытки придать политический характер приговору суда по делу ЮКОСа.

В 2006 получил звание народный артист РФ.

В декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Путина.

11 марта 2014 подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и Крыму.