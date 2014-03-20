Джемилев призвал депутатов помогать жителям Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев сказал на заседании парламента.

“Сегодня стало известно, что некоторые наши коллеги, которые избирались от Крыма, слагают мандаты народного депутата”, - сказал он.

При этом Джемилев подчеркнул, что сегодня наоборот необходимо, чтобы вся Верховная Рада, каждый народный депутат стал “персональным народным представителем” каждого населенного пункта Крыма.Читайте такжеВР приняла заявление о гарантиях прав крымскотатарского народа в Украине

Он напомнил, что на оккупированной территории Крыма осталось много людей, которые нуждаются в помощи. Джемилев подчеркнул, что необходимо искать пути предоставления такой помощи, как непосредственно в Крыму, так и в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в СМИ появилась информация о сложении народным депутатом Украины от Партии регионов, избранным на парламентских выборах в Крыму, Борисом Дейчем депутатских полномочий.