В Тернопольской области в армию записались 1,7 тысячи добровольцев

В Тернопольской области добровольцами в Вооруженные Силы Украины уже записались 1,7 тыс. жителей региона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, в целом в области - более 3,5 тыс. военнообязанных, получивших повестки из военкоматов.

«Ситуация на востоке Украины и в Крыму с каждым днем становится все более сложной. Сейчас все учреждения и организации края работают оперативно и круглосуточно, чтобы своевременно завершить мобилизационные мероприятия и быть готовыми к дальнейшим задачам, поставленным руководством государства», – цитирует пресс-служба председателя ОГА Олега Сиротюка.

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По его словам, военные комиссариаты и воинские части, расположенные на территории области, сейчас работают в усиленном режиме.

«Мы не в центре агрессии, но должны обеспечить готовность человеческого ресурса», – подчеркнул Сиротюк, выразив надежду, что жители области достойно выполнят свой конституционный долг и оперативно явятся в военкомат по получении повестки.

«Едой и топливом мы военных обеспечили. Технику оповещения восстановили, пакеты передачи сигналу – исправные», – добавил Сиротюк.