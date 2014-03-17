Статус Крыма можно решить в Гааге - федеральный судья США

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил федеральный судья США Богдан Футей, который работал над текстом Конституции Украины.

"Если бы в Крыму была возможность проголосовать за status quo, чтобы он был исключительно автономным государством, тогда можно было бы не иметь с ними дипломатической связи. Но поскольку проголосовали за присоединение к России, то возникает вопрос : Не признавать Россию? Не признавать Крым, как часть России? Окончательное решение, возможно, надо будет принять Международному суду в Гааге", - отметил Богдан Футей.

Футей отметил, что для соответствующего рассмотрения понадобится также и разрешение России.

"Думаю, что этот конфликт будет существовать годами и не будет развязан скоро", - считает Богдан Футей.