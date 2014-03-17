Пророссийские активисты заблокировали части пограничников в Донецкой области

Об этом сообщил председатель мариупольского "Удара" Анатолий Семенов, которому удалось пообщаться с командиром пограничной части Юрием Лысюком.

"Командир рассказал, что блокираторы пригрозили перейти к "активных действий" в случае, если кто-то из пограничников попытается покинуть территорию пограничной части", - рассказал "шторм и снегопады".

Семенов утверждает, что молодые люди являются представителями так называемого "антифашистского комитета".

В УДАРе утверждают, что связаться с командиром пограничной части больше не удалось, а в интернете начала появляться дезинформация.

"В социальных сетях появилась информация, что представителей "антифашистского комитета" якобы позвали сами пограничники, которые не хотят оставлять часть и боятся, что их заставят воевать. Однако такая информация не подтверждается", - утверждает Семенов.

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Впоследствии к командиру Мариупольской пограничной части удалось дозвониться лидеру "Удара" Виталию Кличко. Лысюк рассказал ему, что молодые люди продолжают блокировать часть. Оружия они якобы не имеют, но ведут себя вызывающе. Командир заверил, что пограничники ведут себя сдержано и на провокации поддаваться не будут.

Пресс-служба политисилы отмечает, что Кличко связался с председателем СБУ чтобы тот взял ситуацию под контроль.