Избирком Крыма нарисовал явку почти 83% избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.

В частности, в АР Крым приняли участие в "опросе" 81,36% избирателей, в Севастополе – 89,51%.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

93% избирателей Крыма высказались на референдуме за присоединение Крыма к России, таковы данные единственного в регионе экзит-полла. Опрос проводил Республиканский институт политических и социологических исследований по заказу сайта "Крыминформ".

7% опрошенных крымчан выбрали второй вариант ответа (восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины).