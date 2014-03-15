"Правый сектор" призывает МИД РФ "вернуться к реальности"

"Ведь заявление МИД РФ,в которой говорится о том, что из Харькова выехали колонны с вооруженными людьми от «Правого сектора» в Донецк и Луганск являются наглой и откровенной ложью. Представители нашей организации никогда не принимали, не принимают и не будут принимать участия в подобных мероприятиях, которые выдуманы российской стороной для нагнетания ситуации в Украине", - говорится в комментарии организации о деятельности МИД РФ.Читайте также«Правый сектор» отрицает использование оружия во время конфликта в Харькове

В "Правом секторе" отмечают, что именно российские граждане являются «боевиками», которые штурмуют органы власти в Донецке и Луганске.

"Уже весь цивилизованный мир стал свидетелем того, что именно российские так называемые «туристы» выступают провокаторами в восточных регионах Украины, что является прямым вмешательством во внутренние дела нашей страны. Такие «экстремисты» напрямую координируют свою деятельность с такими российскими организациями, как «Родина», "Евразийский Союз Молодежи", харьковский “Оплот”", - заявляет "Правый сектор".

Заявления МИД РФ поражают "Правый сектор" своей фантастичностью и нелепостью.

"Мы призываем внешнеполитическое ведомство перестать черпать свои идеи для заявлений из фантастических произведений и вернуться к реальности", - говорится в сообщении.