В Раде объявили перерыв, для принятия законов не хватает голосов

После завершения перерыва, в 12.30, Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о назначении внеочередных местных выборов в отдельных населенных пунктах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил вице-спикер ВР Руслан Кошулинский.

Перерыв он объявил на 10 минут раньше, чем обычно, - в 11.50. Руководителей фракций Кошулинский пригласил в свой кабинет на совещание.

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Перед этим “сигнальное” голосование снова показало, что для принятия законов не хватает голосов. В целом, сегодняшняя повестка дня работы парламента уже исчерпана.

Однако Кошулинский отметил, что все же необходимо вернуться к вопросу назначения местных выборов. По его словам, депутаты вернутся к этому вопросу после перерыва.