Верховная Рада выбрала судей КС и приняла их присягу

Верховная Рада избрала судьями Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука, Игоря Слиденко, Николая Мельника и Сергея Саса.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Счетной комиссии ВР Геннадий Зубко сообщил, что за Мельника проголосовали 245 народных депутатов, против - трое, за Саса - 257, против - трое, за Слиденко - 239, против - трое, за Шевчука - 244, против - трое.

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За пятую кандидатуру - Владимира Стретовича - проголосовали всего 203 народных депутата.

Зубко сообщил, что получили бюллетени для голосования 268 народных депутатов, приняли участие в голосовании столько же - 268. По его словам, недействительным не признан ни один бюллетень.

Новоизбранные судьи Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, Игорь Слиденко, Николай Мельник и Сергей Сас принесли присягу судей в парламенте.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед принесением присяги Сасом председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил, что этот депутат написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с назначением на должность судьи КС.

Досрочное прекращение полномочий Саса поддержали 227 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.