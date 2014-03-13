Результаты референдума в Крыму могут появиться уже 17 марта

Комиссия по подготовке и проведению назначенного на 16 марта референдума о статусе Крыма планирует подвести итоги «опроса» 17 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель комиссии Михаил Малышев в четверг на пресс-конференции в Симферополе.

«Результаты для комиссии будут в тот момент, когда мы получим последний протокол территориальной комиссии и, соответственно, подпишем свой протокол, вот тогда я буду говорить о результатах - как о тех, которые будут являться фактически зафиксированными. Я надеюсь, что это будет понедельник, 17-е», - сказал Малышев.

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Как сообщал УНИАН, Верховный Совет Крыма 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины? Жители Крыма смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера по киевскому времени. Референдум обойдется в 16,2 млн гривен.

Киев считает «опрос» неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум пока признает лишь официальная Москва.