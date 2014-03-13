Суд арестовал на 2 месяца российского диверсанта, задержанного в Донецке

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, такое решение было принято судом в рамках начатого Службой безопасности Украины уголовного производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины

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Как сообщал УНИАН, гражданин РФ, 1977 года рождения, подозревается в создании вооруженной диверсионно-подрывной группы для дестабилизации ситуации в Украине и был задержан 10 марта 2014 года в Донецке. Во время обыска у него изъяты компоненты взрывчатки.