В четверг начнется мобилизация в Национальную гвардию - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Завтра в парламенте выносим на рассмотрение очень важный закон, над которым работали все. Закон, чрезвычайно актуальный и нужный в свете теперешней ситуации. Завтра же, в соответствии с этим законом и подготовленным планом, начинаем мобилизацию в Национальную гвардию Украины. Двадцать тысяч украинцев смогут пополнить в короткое время специальный резерв Национальной гвардии – быть в готовности выполнять поставленные задачи по защите мира и стабильности в стране", - заявил министр.

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По словам Авакова, в военкоматах страны инициативно заявили о желании быть мобилизованными около пятидесяти тысяч человек.

В пятницу будут разворачиваться первые тренировочные лагеря мобилизационного резерва Национальной гвардии Украины.

"Кабинет министров Украины, Министерство внутренних дел приняли сегодня для этого все необходимые решения. Завтра в парламенте – подробная презентация концепции Национальной гвардии. Будет представлен Закон и механизмы трансформации сегодняшних подразделений МВД и Внутренних войск в новое военное формирование с правоохранительными функциями. После презентации и утверждения в парламенте – подробные материалы будут на сайте МВД Украины", - написал Аваков.