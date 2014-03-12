Омбудсмен: Украина проигрывает информационную войну в Крыму

Об этом в эфире "5 канала" сказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

"Нарушается право на свободу информации, право на свободу выражения своих мыслей. При этом мы должны понимать, что в Крыму, помимо всех военных действий, которые там происходят, идет страшная информационная война, которую, к сожалению, до поры до времени Украина проигрывала, а сейчас Украину из нее просто устранили", - сказала она.

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Омбудсмен подчеркнула, что у жителей Крыма сегодня нет источника объективной информации о действиях центральной власти. По ее словам такая информация, "была бы объединяющим фактором и гарантией соблюдения прав всех крымчан".

По мнению Лутковской, передавать информацию можно только посредством вещания телекомпаний Черноморская ТРК и АТР, которые сейчас продолжают работать. Помимо этого объективную информацию о процессах, происходящих в Украине, жители АРК могут получать из интернета и социальных сетей.