Регионалы в ВР предлагают перенести президентские выборы на 7 декабря

Верховной Раде предлагают перенести дату внеочередных выборов президента с 25 мая по 7 декабря 2014 года. Информацию о регистрации соответствующего проекта постановления разместили на сайте Верховной Рады Украины.

Проект Постановления №4399 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины" относительно перенесения даты внеочередных выборов Президента Украины на 7 декабря 2014 года) зарегистрирован в парламенте сегодня, 11 марта.

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Инициирует перенос президентских выборов на начало декабря народный депутат от Партии регионов Евгений Мураев.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила внеочередные президентские выборы на 25 мая.