Заседание Верховной Рады еще не началось

Как передает корреспондент УНИАН, руководства парламента в сессионном зале пока нет.

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Депутаты из всех фракций находятся в сессионном зале возле своих рабочих мест и общаются между собой.