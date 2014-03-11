Заседание Верховной Рады еще не началось
10:32, 11 марта 2014Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины до сих пор не началось.
Заседание Рады еще не начали
Как передает корреспондент УНИАН, руководства парламента в сессионном зале пока нет.
Читайте такжеСМИ: В Раде готовят новую коалицию В то же время в правительственной ложе присутствуют некоторые члены Кабинета министров.
Депутаты из всех фракций находятся в сессионном зале возле своих рабочих мест и общаются между собой.
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