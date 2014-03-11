Заседание Верховной Рады еще не началось

10:32, 11 марта 2014
Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины до сих пор не началось.

Заседание Рады еще не начали

Как передает корреспондент УНИАН, руководства парламента в сессионном зале пока нет.

Читайте такжеСМИ: В Раде готовят новую коалицию В то же время в правительственной ложе присутствуют некоторые члены Кабинета министров.

Депутаты из всех фракций находятся в сессионном зале возле своих рабочих мест и общаются между собой.

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