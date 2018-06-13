Неделя в цифрах

1 самолет украинской пограничной службы был обстрелян из автоматического оружия со стороны города Армянск в АР Крым. В Госпогранслужбе сообщили, что самолет проводил плановое патрулирование государственной границы приграничных районов, и на его борту не было вооружения. Подвергшимся обстрелу пилотам пришлось совершить резкий маневр, снизиться на предельную высоту, после чего, с разгоном скорости, отойти с курса.

1 украинский спортсмен – биатлонист и лыжник Михаил Ткаченко – вышел вместо всей команды на открытие Паралимпийских игр в Сочи. Таким образом, украинские спортсмены продемонстрировали свой протест против оккупации Крыма. Когда Ткаченко ехал в инвалидной коляске с флагом Украины в руках, стадион сканировал "Украина, Украина". Как известно, всего сборную Украины будут представлять 23 спортсмена во всех видах спорта.

1 самопровозглашенный губернатор – Павел Губарев, заявивший свои «права» на Донецкую область – был арестован. По факту захвата здания ОГА в Единый реестр досудебных расследований донецкими правоохранителями было внесено производство по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Шевченковский районный суд Киева избрал для Павла Губарева меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. После ареста самопровозглашенного губернатора Донетчины, количество агрессивно настроенных протестующих на улицах Донецка уменьшилось в разы.

2 уголовных дела открыла Генеральная прокуратура Украины против экс-президента Виктора Януковича: по факту захвата государственной власти в 2010 году (ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины) и за «действия, направленные на смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти».

2 украинца были на борту исчезнувшего в ночь на 8 марта авиалайнера «Boeing 777-200» , выполнявшего рейс «Куала-Лумпур – Пекин». Посольства Украины во Вьетнаме и Малайзии устанавливают контакт с родственниками. Всего на борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

5 объектов Военно-морских сил Украины и аэропорт Бельбек блокируются российскими военными, агрессивно настроенными пророссийскими радикалами и представителями так называемой «крымской самообороны». Так, в осаде находятся: штаб командования Военно-морских сил Украины (г. Севастополь), военные части: 36-й бригады береговой обороны (пгт Перевальное), 1-го отдельного батальона морской пехоты (г. Феодосия), 501-го отдельного батальона морской пехоты (г. Керчь), Южная военно-морская база ВМС Украины (пгт Новоозерное). Внешний рейд Севастополя и Озера Донузлав блокирован кораблями Черноморского флота России и плавсредствами, которые были взорваны и затоплены при входе в бухту.

5 украинских телеканалов – «Первый национальный», «1+1», «СТБ», «Интер» и «Черноморская телерадиокомпания» отключили на территории Крыма. Вместо них транслируется российский канал «ТНТ», телеканал «Звезда», «НТВ», «Первый канал», «Россия 24» и «Россия РТР». Кроме того, отключен турецкий телеканал ATR.

11 уголовных производств открыла Генеральная прокуратура Украины по фактам злоупотреблений «Восточноевропейской топливно-энергетической компании», которая принадлежит Сергею Курченко. В частности, уголовные дела открыты относительно неуплаты налогов и сборов на сумму около 7 миллиардов гривен, по факту подделки документов и т. д.

62% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и готовы проголосовать за это на соответствующем референдуме, если бы он проводился в ближайшее время. В то же время 38% респондентов готовы проголосовать за вступление Украины в Таможенный союз. 9,2% ответили, что не принимали бы участия в таком референдуме.

82 гражданина Украины обратились с начала 2014 года в органы ФМС России для получения статуса беженца. Цифра в 143 тысячи человек, появившаяся ранее в СМИ, - это количество граждан Украины, которые въехали на территорию России за последние две недели.

100 человек погибло в Украине с начала протестных акций в стране – с 30 ноября 2013 года. На лечении в учреждениях здравоохранения г. Киева на сегодня находятся 216 человек, из них 15 в очень тяжелом состоянии.

200 лет исполняется 9 марта со дня рождения Тараса Шевченко. Юбилей поэта в Украине отмечают на государственном уровне в столице, на родине поэта и в других областях.

1 000 работников Генеральной прокуратуры Украины могут лишиться работы в ведомстве. И.о. генпрокурора Олег Махницкий рассматривает вопрос реорганизации ГПУ и сокращения некоторых штатных единиц. Причина тому – дублирование функций отдельных подразделений.

3 500 человек, имеющих причастность к экстремистской деятельности и присутствие которых нежелательно в Украине, с начала марта по сегодняшний день пересекли восточные участки украинской границы. Ежесуточно на территорию Украины не пропускают и юридически отказывают во въезде не менее 500 людям. На сегодняшний день восточную границу охраняют 5,5 тысяч военнослужащих.

18 000 российских военных, из них 6 тысяч – войска спецназначения, находятся на территории АР Крым, в то время как соответствующее межгосударственное соглашение предусматривает размещение на полуострове только 12 500 военнослужащих.

2 200 000 бюллетеней будет изготовлено для референдума по вопросу определения статуса АР Крым, который состоится 16 марта. Работать будут 1250 избирательных участков.

100 000 гривен, по предварительным подсчетам, необходимо для восстановления Дома Профсоюзов в Киеве. В настоящее время к работе привлечен «Киевпроект», построивший центральный офис профсоюзов 34 года назад. Предварительный осмотр свидетельствует: отремонтировать помещения возможно, так как опорные конструкции сохранены. Сейчас из здания выносят уцелевшие вещи, которых почти не осталось.

80 000 000 000 гривен планирует сократить в доходной части государственного бюджета Кабинет министров Украины. По словам главы правительства Арсения Яценюка, это обусловлено тем, что бюджет на 2014 года формировался на нереальных показателях. А пересмотр общей макроэкономической картины станет одним из вопросов для переговоров с Международным валютным фондом.