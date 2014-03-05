Более 60% украинцев поддерживают вступление государства в Евросоюз - опрос
13:51, 05 марта 2014Общество
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62% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и готовы проголосовать за это на соответствующем референдуме, если бы он проводился в ближайшее время.
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Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» с 25 февраля по 4 марта 2014 года.
В то же время 38% респондентов готовы проголосовать за вступление Украины в Таможенный союз.
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9,2% ответили, что не принимали бы участия в таком референдуме.
Исследование проводилось на всей территории Украины методом личного интервью по месту проживания респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол). Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/– 2,2%.
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