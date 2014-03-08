Украинский пограничный самолет со стороны Крыма обстреляли из автоматического оружия

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Легкий самолет Государственной пограничной службы Украины, на борту которого нет никакого вооружения, осуществлял патрулирование государственной границы и приграничных районов. Пролетая на границе с АР Крым со стороны населенного пункта Армянск, экипаж зафиксировал стрельбу по самолету. Экстремисты открыли огонь из автоматического оружия. Пилоты совершили резкий маневр, снизились на предельную высоту и с разгоном скорости отошли с курса», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Крыму находятся 18 тыс. российских военных - Минобороны

«В настоящее время в Крыму вооруженные российские агрессоры прибегают к любым бесчинствам, осуществляют морально - психологическое давление на пограничников, угрожают физическими расправами, дезинформируют, запугивают. На этот раз они применили огнестрельное оружие, несмотря на риск человеческим жизням», - отмечает Госпогранслужба.