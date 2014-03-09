В Симферополе в митинге против проведения референдума принимает участие более 200 человек

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат государственные флаги Украины, флаги крымско-татарского народа, а также желтые и голубые воздушные шарики.

В руках участник митинга держат плакаты: «Нет войне», «Я не хочу в «Совок», «Женщины Крыма за мир», «Крым — это Украина».

Прохожим раздают листовки со стихотворениями Шевченко.

Митингующие скандируют «Украина, Украина!», «Слава Украине, героям — слава!», «Путин - не Россия, мы - за мир!».

Жительница Симферополя Виталина Силкина заявила корреспонденту УНИАН, что участники митинга также требуют от российских властей вывести войска из Крыма.

«Пусть Путин выводит войска из Крыма. Мы против оккупации», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в митинге в поддержку местного референдума о статусе автономии, который в это время проходит в Симферополе, по разным оценкам, принимает участие от 7 до 10 тысяч человек.