В сети появилась еще одна пародия на работу российских СМИ

Видео на странице общественного течения "Не молчи" выложил Антон Яремчук, сообщает ТСН.

В кадре на видео - "журналист". Вокруг него все в дыму, раздаются взрывы и слышать сирены.

"Я в Севастополе, нахожусь в эпицентре событий. Бандеровцы жгут библиотеку. В огне горит Булгаков, Достоевский, Лермонтов. Они цинично убивают наше русское достояние", - рассказывает на камеру актер.

Читайте такжеНацсовет призвал провайдеров воздержаться от ретрансляции каналов «Вести», «Россия 24», ОРТ, «РТР-Планета» Раздается мощный взрыв. "Вы слышали? Вы слышали? Это бандеровцы взорвали единственную российские школу в Севастополе", - испуганно говорит мужчина.

После того показывается, что мощные взрывы устраивал за кадром другой мужчина, поджигая петарды. Еще один раздувал в кадр дым. Они договариваются также пойти снять телевключения из Харькова.

Все это время на бегущей строке поверх видео можно прочитать: "Никто все равно не читает бегущую строку. Для увеличения количества бандеровцев в Украине запретили аборты. Западенцы разбирают Черноморский флот на металлолом. Жестокие украинские националисты заставили всех русскоязычных детей Севастополя учить гопак и пить водку".