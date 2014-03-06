Госдума РФ рассмотрит вопрос о присоединении Крыма после референдума

Госдума будет рассматривать вопрос об упрощенном порядке присоединения к России новых территорий после того, как в Украине пройдет референдум о статусе Крыма, и после того, как решение примет руководство РФ, заявил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

Ранее один из авторов законопроекта об упрощенном порядке присоединения территорий к Российской Федерации, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что Госдума уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект.

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"Госдума рассмотрит любые законопроекты на эту тему, когда пройдет референдум и когда на эту тему определится руководство РФ", — заявил Слуцкий.

Ранее РИА Новости сообщали, что Госдума РВ определит дату рассмотрения закона о присоединении Крыма 10 марта. Об этом сообщил заместитель председателя профильного думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрий Вяткин.

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Отвечая на вопрос, когда законопроект будет рассмотрен на заседании палаты, Вяткин сказал: "Это решит Совет Думы в понедельник".

Напомним, референдум в Крыму запланирован на 16 марта.