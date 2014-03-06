В поезде на границе с РФ пограничники силой задержали двух возможных провокаторов

Сумские пограничники в поезде «Москва-Кишинев» с применением силы задержали двух россиян, которые могут быть причастны к попыткам дестабилизации обстановки на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского пограничного отряда.

«Во время оформления поезда сообщением «Москва-Кишинев» в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда в ходе проверки документов обратили внимание на личные вещи двух граждан, у которых была зимняя камуфляжная куртка. Сами же мужчины имели военную выправку, короткие стрижки, сбитые кулаки. Кроме этого, граждане не смогли подтвердить цель запланированного пребывания в Украине, и имели недостаточное финансовое обеспечение для пребывания в Украине», - говорится в сообщении.

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На неоднократные законные требования пограничников выйти из поезда они категорически отказывались, и вели себя вызывающе, пытались провоцировать пассажиров, заявляя, что это незаконно. В результате к ним были применены меры физического воздействия.

Установлено, что эти двое граждан являются братьями, 1984 и 1986 годов рождения. Они заявили, что едут на похороны своего отца в город Березань (Киевская область). Однако цель поездки не подтвердилась, с их отцом была установлена мобильная связь.

За злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда на граждан составлены соответствующие процессуальные документы и вынесено постановление о запрещении им въезда на территорию Украины.