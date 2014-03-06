За минувшие сутки в Украину из РФ не пропустили более 540 человек

За минувшие сутки в рамках операции «Граница» на украинско-российском участке границы в Украину не пропустили более 540 граждан.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Операция «Граница» призвана недопустить въезда в Украину с территории РФ организованных групп и отдельных лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях экстремистского характера на территории Украины, перевозке оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

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К спецмероприятиям привлечены сотрудники Госпогранслужбы, МВД и СБУ. Отдельно резервами пограничного ведомства, мобильными подразделениями, группами усиления дополнительно выставляются приграничные наряды и применяются технические средства контроля за границей. В пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.

Принятые меры эффективны, пограничники выявляют радикально настроенных граждан России. Большинство из них следует через железнодорожные пункты пропуска «Хоробичи», «Конотоп», «Хутор-Михайловский», «Харьков-Пассажирский» и автомобильный пункт пропуска «Гоптовка».

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Путешествующие, которых выявили в пункте пропуска «Гоптовка» утверждали, что следуют на свадьбу к своему товарищу, хотя вместо подарков везли камуфляжи, маски, спальные мешки, комплект медикаментов, холодное оружие, газовые баллончики, издания российской прессы с материалами о политической обстановке в Украине, карты, компасы и тому подобное. Впоследствии мужчины назвали свое место работы – одно из частных охранных агентств в Москве.

Также были выявлены два российских «туриста», которые пробирались в Украину из Беларуси через Черниговскую область. По их утверждению, они собирались попасть в Крым. У них было также несколько комплектов камуфляжной одежды и резиновая дубинка.