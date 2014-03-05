"Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" за январь

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник в правительстве.

"Нафтогаз" полностью рассчитался за поставки газа в январе с "Газпромом", - сказал собеседник.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в январе импортировал 2,47 млрд кубометров российского газа на сумму 663 млн долларов.

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Ранее в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Украина в этот день погасила лишь $10 млн из общего объема долга в $1,529 млрд, уведомив, что не сможет выплатить в оговоренный контрактом срок 7 марта $440 млн за газ, поставленный в феврале.

Согласно обнародованному 26 февраля проспекту еврооблигаций "Газпрома" "Нафтогаз" задолжал ему за поставки газа в 2013 году $1,45 млрд, а за поставки в 2014 году – $0,19 млрд.

При этом за период с 25 января по 15 февраля украинская компания перечислила российской $1,3 млрд за поставки 2013 года и $0,47 млрд – 2014 года.