Коморовский: У Путина не вмещается в голове, что в Украине - не политический заговор

Глава Польского государства Бронислав Коморовский назвал заявление Президента России Владимира Путина о подготовке в Польше боевиков для участия в акциях протеста в Украине "эхом мышления агента", который всюду видит "заговор".

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в интервью польским телеканалам.

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"Как по мне, это отголосок способа мышления о мире, где всегда есть заговор, агенты, даже тогда, когда речь идет просто о гражданах, которые ведут борьбу за свои национальные или гражданские права, как это имело место на Майдане. Четко видно, что у кое-кого не вмещается в голове, что источником такой позиции может быть обыкновенная человеческая активность, а не политический заговор", - сказал Коморовский.

"Никакого заговора не было. Польша поддерживает демократические, прозападные устремления народа к независимой Украине давно, и никого не должна была учить. Сама собой является хорошим примером", - сказал он.