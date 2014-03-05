Страны G7 в ближайшее время встретятся без России
00:38, 05 марта 2014Политика
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Страны «большой семерки» - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — собираются провести саммит G7 в ближайшие недели.
Об этом заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер, передает Polit.ru со ссылкой на Reuters.
По его словам, он сам выступил с этой инициативой в разговоре с президентом США Бараком Обамой. На данный момент Харперу известно, что обсуждения этого вопроса ведутся между высшими чинами G7.
Пресс-служба Белого дома ранее распространила заявление стран G7, в котором они отказывались от подготовки к саммиту G8 (страны «семерки» и Россия) в Сочи. В ответ Путин заявил, что не слышал об этом, и Россия продолжает готовиться к саммиту.
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