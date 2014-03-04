Активисты, подстрекавшие сепаратистские настроения, находятся под надзором ГПУ - Парубий
13:46, 04 марта 2014Политика
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Секретарь СНБО Андрей Парубий подчеркивает, что активисты и лидеры, подстрекавшие сепаратистские настроения в Украине, находятся под пристальным надзором Генеральной прокуратуры.
Активисты, подстрекавшие сепаратистские настроения, находятся под пристальным надзором Генпрокуратуры - Парубий
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, установлены ли и задержаны ли лица, которые срывали флаги Украины с административных зданий в юго-восточных областях.
”Генеральная прокуратура Украины в эти дни активно занимается установлением всех этих лиц. Открыт уже целый ряд уголовных дел”, - сказал секретарь СНБО.
Парубий отметил, что те люди, которые были лидерами и активистами относительно «провозглашения сепаратистских настроений, находятся под пристальным надзором Генпрокуратуры, их личности устанавливаются, открываются уголовные дела”.
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