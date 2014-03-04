Активисты, подстрекавшие сепаратистские настроения, находятся под надзором ГПУ - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, установлены ли и задержаны ли лица, которые срывали флаги Украины с административных зданий в юго-восточных областях.

”Генеральная прокуратура Украины в эти дни активно занимается установлением всех этих лиц. Открыт уже целый ряд уголовных дел”, - сказал секретарь СНБО.

Парубий отметил, что те люди, которые были лидерами и активистами относительно «провозглашения сепаратистских настроений, находятся под пристальным надзором Генпрокуратуры, их личности устанавливаются, открываются уголовные дела”.