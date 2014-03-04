Нелегитимный премьер Крыма настаивает, что русские в Крыму получают угрозы от радикалов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе.

«Только слепой не видит, что нам угрожают на протяжении всех трех месяцев конфликта на Майдане: угрожали регулярно русским физической расправой», - сказал Аксенов.

По его словам, представители Правого сектора и УНА-УНСО в Интернете постоянно заявляли о мобилизации и направлении в Крым так называемых поездов дружбы.

Как сообщал УНИАН, 1 марта, Совет Федерации России единогласно принял предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

Решение было принято на основании соответствующего обращения президента РФ и исходя ”из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников, и личного состава воинского контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорами на территории Украины”.