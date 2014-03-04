Нелегитимный премьер Крыма настаивает, что русские в Крыму получают угрозы от радикалов
Председатель Совета Министров Крыма Сергей Аксенов, которого не признает и.о. Президента Александр Турчинов, заявляет, что русскоязычное население Крыма получают угрозы от радикально настроенных украинцев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе.
«Только слепой не видит, что нам угрожают на протяжении всех трех месяцев конфликта на Майдане: угрожали регулярно русским физической расправой», - сказал Аксенов.
По его словам, представители Правого сектора и УНА-УНСО в Интернете постоянно заявляли о мобилизации и направлении в Крым так называемых поездов дружбы.
Как сообщал УНИАН, 1 марта, Совет Федерации России единогласно принял предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.
Решение было принято на основании соответствующего обращения президента РФ и исходя ”из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников, и личного состава воинского контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорами на территории Украины”.