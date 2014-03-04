Россия не верит, что Янукович вернется к власти

Об этом сказал посол России при ООН Виталий Чуркин, пишет Украинская правда.

"Мы что, не понимаем, что Янукович ко власти не вернется – и он не будет больше из своей резиденции управлять Украиной?" - отметил Чуркин.

По мнению Чуркина, "его судьбу должен решить народ Украины".

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Он упрекнул новые власти Украины в том, что они не выполнили соглашение о выходе из кризиса, подписанное Януковичем, оппозицией и западными посредниками.

"Вопрос в том, что в соглашении были зафиксированы демократические параметры выхода из кризиса", - сказал Чуркин.

Он высказал недовольство тем, что возврат к Конституции 2004 года произошел "с бухты-барахты", в обход конституционных положений.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин получил от Виктора Януковича письменное прошение использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины. Об этом во время заседания СБ ООН заявил постпред России в организации Виталий Чуркин.