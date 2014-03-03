В Крыму - более 15 тысяч военных, выход в Черное море блокируют 10 кораблей РФ

10:55, 03 марта 2014
Политика
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На территорию Украины продолжают прибывать российские военнослужащие.

В Крыму находятся более 15 тысяч российских военных

Командование вооруженных сил России продолжает перебрасывать войска на территорию Украины, сообщил ТСН представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

По данным корреспондентов, со вчерашнего дня на территории Крыма уже находится более 15 тыс. военнослужащих России и около 50 единиц техники, среди которой есть бронированные автомобили и бронетранспортеры.

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Кроме того, берега Украины на Черном море блокируют 10 военных кораблей Российской Федерации. Вдоль государственной границы в районе Харьковской области замечено движение военных колонн.

Также большое количество военных находится в готовности к транспортировке в городе Новороссийск. В повышенную степень готовности переведены объединения Балтийского флота.

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