Парубий призвал военнообязанных украинцев принять участие в учебных сборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал во время брифинга относительно решения СНБО от 1 марта о безотлагательных мерах для обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он напомнил, что третьим пунктом решения предусмотрено: «Министерству обороны Украины организовать и провести учебные сборы с военнообязанными в необходимых объемах во время и сроки, определенные Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины».

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«То есть, мобилизационные пункты, военкоматы вызывают тех людей, тех военнообязанных, которые сейчас необходимы для Министерства обороны Украины», - сказал Парубий.

Он призвал всех военнообязанных, которых вызывают, прибыть в определенное время и в определенные места, куда их приглашают из военкоматов.

«Нам нужно единое войско. Мы считаем, что дисциплина и скоординированность действий сейчас крайне важна и необходима для того, чтобы в это непростое для нашего государства время мы могли действовать скоординированно, согласованно», - сказал секретарь СНБО и прибавил, что на данном этапе это один из принципиальных моментов.