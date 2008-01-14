Фракция БЮТ проголосует за президентский вариант закона о Кабмине

Фракция БЮТ в Верховной Раде Украины проголосует за новый закон о Кабинете Министров, предложенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске, в прямом эфире местного “11 телеканала” заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в новом законе достаточно полномочий для правительства.

Ю.Тимошенко уточнила, что у Кабинета Министров достаточно полномочий, чтобы навести порядок в земельных вопросах, налогах и чтобы бороться с коррупцией на всех уровнях власти. “Главное, что эти процессы будут идти максимально публично и прозрачно”, - отметила глава правительства.

Премьер-министр также подчеркнула: “Чтобы двигаться вперед, необходимо сохранить взаимопонимание между двумя демократическими силами в Украине”.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду законопроект “О Кабинете министров Украины”. Документ зарегистрирован 11 января 2008 года.

Ныне действует закон о Кабинете Министров, который 12 января 2007 года приняла Верховная Рада V созыва, преодолев вето Президента.

Ранее Ю.Тимошенко выражала мнение, что президентский вариант законопроекта “О Кабинете Министров Украины” сокращает полномочия правительства.

“Этот законопроект расширяет полномочия Президента и сокращает полномочия Кабинета министров. Мы будем изучать этот законопроект”, - сказала премьер-министр в интервью телеканалу “Интер” 12 января.