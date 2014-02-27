Прокурор АРК возглавил штаб по урегулированию ситуации с захватом админзданий в Крыму

Для урегулирования ситуации с захватом здания правительства и парламента АРК создан и работает штаб во главе с прокурором Крыма Вячеславом Павловым и руководителями силовых структур.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Для урегулирования ситуации с захватом админзданий крымских парламента и правительства с целью координации действий правоохранительных органов и органов власти и недопущения массовых беспорядков создан штаб на базе крымского главка милиции, где сейчас находится Павлов. В то же время органы прокуратуры АР Крым в городе работают в штатном режиме. Работники выполняют свои обязанности, в частности, по осуществлению процессуального руководства по уголовным процессам по факту захвата админзданий», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

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В то же время Меджлис крымско-татарского народа, решил создать совместные территориальные штабы по урегулированию общественно-политической ситуации в Крыму, в которые войдут региональные меджлисы, районные государственные администрации и мэры городов, с участием правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в Симферополе неизвестные захватили парламент и правительство автономии и установили на зданиях российские флаги. Требования захватчиков, которых в каждом здании около 50 человек, официально не озвучены. Правоохранители открыли уголовное производство по статье ”теракт”.

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Захватчики пропускают в парламент крымских депутатов. По словам депутатов, сегодня в 14.00 состоится сессия Верховного Совета Автономной республики Крым, на которой планируется рассмотреть вопрос о расширении полномочий автономии.